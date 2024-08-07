الصين: اغتيال هنية "انتهاك لميثاق الأمم المتحدة"

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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إيران يعد "انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة".جاء ذلك في اتصال هاتفي للوزير الصيني مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، الأربعاء.وأدان الوزير الصيني بشدة اغتيال هنية في طهران، مشيرا إلى أن عملية الاغتيال "جعلت الوضع في المنطقة أكثر خطورة". (الاناضول)