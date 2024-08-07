الصحة العالمية تعلن إرسال أكثر من مليون لقاح لشلل الأطفال إلى غزة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنها سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى قطاع غزة حيث اكتُشف الفيروس في مياه الصرف الصحي.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس في مؤتمر صحفي إن المنظمة الأممية "سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال سيتم إعطاؤها في الأسابيع المقبلة".وقالت وكالات الأمم المتحدة مؤخرا إن مثل هذا النوع من فيروس شلل الأطفال الناجم عن اللقاح تم اكتشافه في عينات تم جمعها من مياه الصرف الصحي في غزة.وأكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة رصد فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في ست عينات بيئية جمعتها في 23 تموز.وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها توصلت إلى النتيجة نفسها. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية.وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة القطاع بأكمله "منطقة وباء لشلل الأطفال"، وعزت ذلك إلى تدمير الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية للصرف الصحي مما تسبب في عودة الفيروس المسبب للمرض. (الحرة)