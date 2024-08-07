سلسلة عمليات جديدة للحوثيين اليوم.. هذا ما استهدفوه

أعلن الحوثيون، مساء اليوم الأربعاء، استهداف مدمرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر.



وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة "Contship Ono" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة".

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واشار الى أن "استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".



وتابع: "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأميركية "كول" في خليج عدن وذلك بعدد من الطائرات المسيرة"، مؤكدا أن العملية حققت هدفها بنجاح.





كما اعلن أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأميركية "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأشار إلى أن استهداف المدمرتين الأميركيتين تم أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأميركية لإسرائيل.