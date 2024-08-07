حماس ترحب بانضمام تركيا لقضية الإبادة بالمحكمة الدولية

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رحبت حركة "حماس"، الأربعاء، بقرار تركيا الانضمام لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.وعدت "حماس" هذه الخطوة تأكيدا على دعم الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي لعدالة القضية الفلسطينية.وقالت الحركة، في بيان نشرته على حسابها بمنصة "تلغرام"، إنها ترحب "بقرار الجمهورية التركية، الانضمام لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية".وأضافت "نعد هذه الخطوة تأكيداً على دعم الرئيس أردوغان والشعب التركي الشقيق لعدالة قضيتنا الوطنية ولحقوق شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة وحشية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر".كما دعت الحركة "دول العالم كافة، خصوصا الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوة فورية بالانضمام إلى القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، والعمل على تشكيل جبهة موحّدة لإنهاء الاحتلال النازي لأراضينا المحتلة، ولإنهاء تهديده لأمن المنطقة وسِلمها". (الاناضول)