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أول تعليق من الجيش الإسرائيلي بعد تعيين السنوار رئيسا لـ"حماس"

Lebanon 24
07-08-2024 | 13:26
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توعّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي، الأربعاء، بالعثور على يحيى السنوار وتصفيته بعدما سُمّي رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران الأسبوع الماضي.
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وقال هاليفي للجنود حسبما جاء في بيان صدر عن المتحدث باسمه "سنسعى جاهدين للعثور عليه ومهاجمته واستبدال رئيس المكتب السياسي (لحماس) مجددًا".
ويتربع السنوار على رأس قائمة المطلوبين لإسرائيل منذ هجوم السابع من تشرين الأول.
(حرة)
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