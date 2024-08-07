استنكر اغتيال هنية.. مشروع بيان إستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي!

حصل "لبنان24" على نسخة من مشروع البيان الختامي المُقدم إلى الإجتماع الإستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لبحث الجرائم المتواصلة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ غير الشرعي، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ الفلسطيني ﻭﺍﻋﺘﺪﺍءﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ الجمهورية ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ.

Advertisement

وأدان البيان بشدة استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشريف.



وطالب البيان بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي، مؤكداً رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأيّ محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.



كذلك، أدانَ البيان بشدة اغتيال السيد اسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، خلال تواجده في العاصمة الإيرانية طهران، مُحملاً إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم الذي يشكل جريمة عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداء خطيراً على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي.



وحذر البيان من أنّ استمرار جرائم إسرائيل، يقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، مُطالباً بتدخلٍ فوري وفعال من مجلس الأمن الدولي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.