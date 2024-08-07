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عربي-دولي

استنكر اغتيال هنية.. مشروع بيان إستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي!

Lebanon 24
07-08-2024 | 13:21
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حصل "لبنان24" على نسخة من مشروع البيان الختامي المُقدم إلى الإجتماع الإستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لبحث الجرائم المتواصلة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ غير الشرعي، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ الفلسطيني ﻭﺍﻋﺘﺪﺍءﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ الجمهورية ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ.
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وأدان البيان بشدة استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشريف.

وطالب البيان بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي، مؤكداً رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأيّ محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.

كذلك، أدانَ البيان بشدة اغتيال السيد اسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، خلال تواجده في العاصمة الإيرانية طهران، مُحملاً إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم الذي يشكل جريمة عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداء خطيراً على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي.

وحذر البيان من أنّ استمرار جرائم إسرائيل، يقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، مُطالباً بتدخلٍ فوري وفعال من مجلس الأمن الدولي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
 
للإطلاع على نص مشروع البيان كاملاً.. إضغط هنا
 
 
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