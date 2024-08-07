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مكتب نتنياهو: لم نتلق أي رد من حماس

Lebanon 24
07-08-2024 | 13:46
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أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل قدمت اقتراحا واضحا، وأرسلت الوفد المفاوض إلى القاهرة يوم السبت الماضي. وحتى الآن، لم تتلق أي رد من حماس.
جاء ذلك تعليقا على التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الذي قال "نحن أقرب منا في أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق".
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وأوضحت مصادر مشاركة في المفاوضات: "ليس واضحاً سببت تفاؤل الولايات المتحدة".
وقالت المصادر ردا على تصريحات كيربي: "لا نستطيع فهم ما الذي يستند إليه الأمريكيون في تفاؤلهم. لم يصل أي رد من حماس حتى الآن".
ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، بعد انتهاء "أيام الحداد في قطر، حاول الوسطاء عقد قمة للمحادثات، لكنها لم تتم. ولا تعرف إسرائيل ما الذي يحدث بين قطر وحماس"، وقالت مصادر إسرائيلية: "قد يكون ذلك لأن الأميركيين يعملون مع القطريين، فهم يعرفون شيئا لا نعرفه". (روسيا اليوم)
 
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