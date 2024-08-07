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عربي-دولي

مصر توجه إشعارا لجميع شركات الطيران التابعة لها بتجنب المجال الجوي الإيراني

Lebanon 24
07-08-2024 | 14:00
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أمرت مصر جميع خطوطها الجوية بتجنب المجال الجوي الإيراني لفترة تمتد ثلاث ساعات في الصباح الباكر، غدا الخميس، وسط توتر بين إسرائيل وإيران.
وورد في إخطار للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين اليوم، الأربعاء، أن التوجيهات ستسري من الساعة 01:00 حتى 04:00 بتوقيت غرينتش.
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وذكر الإخطار، الذي أوردته رويترز، أنه سيكون على جميع الناقلات الجوية المصرية "تفادي التحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أي رحلة جوية فوق هذه المنطقة"، مشيرا إلى مدة الثلاث ساعات المقدمة. (الحرة)

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