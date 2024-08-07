الأمم المتحدة: الهجوم الأوكراني على كورسك يزيد من خطر التصعيد

Advertisement

صرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الهجوم الذي شنته قوات كييف على مقاطعة كورسك الروسية يزيد من خطر تصعيد الوضع.وقال حق: "كل هذه الحوادث تثير خطر تصعيد للأزمة مثير للقلق ونريد تهدئة الوضع قدر الإمكان".وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية، صباح أمس الثلاثاء، اقتحام أراضي مقاطعة كورسك غربي روسيا، بمهاجمة مواقع الوحدات الروسية التي تغطي حدود الدولة الروسية مع أوكرانيا، في مناطق بلدتي نيكولايفو-دارينو وأوليشنيا. (روسيا اليوم)