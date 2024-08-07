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عربي-دولي

الأمم المتحدة: الهجوم الأوكراني على كورسك يزيد من خطر التصعيد

Lebanon 24
07-08-2024 | 14:40
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صرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الهجوم الذي شنته قوات كييف على مقاطعة كورسك الروسية يزيد من خطر تصعيد الوضع.
وقال حق: "كل هذه الحوادث تثير خطر تصعيد للأزمة مثير للقلق ونريد تهدئة الوضع قدر الإمكان".
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وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية، صباح أمس الثلاثاء، اقتحام أراضي مقاطعة كورسك غربي روسيا، بمهاجمة مواقع الوحدات الروسية التي تغطي حدود الدولة الروسية مع أوكرانيا، في مناطق بلدتي نيكولايفو-دارينو وأوليشنيا. (روسيا اليوم)

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