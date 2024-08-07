الجيش الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

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أعلنت السلطات الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية داهمت مخيم بلاطة للاجئين قرب مدينة نابلس، اليوم (الأربعاء)، ودمرت المقر المحلي لحركة «فتح». في حين واصلت قوات الأمن تمشيط الضفة الغربية.ولم تتحدث تقارير عن وقوع إصابات أو استشهاد في المداهمة التي وقعت اليوم، والتي جاءت بعد يوم من استشهاد 11 فلسطينياً على الأقل في اشتباكات مع قوات أمن نفذت مداهمات حول مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.وقالت حركة «الجهاد» المسلحة الناشطة في المنطقة، إن أربعة فلسطينيين استشهدوا في ضربة بطائرة مسيرة في جنين، بمداهمة، أمس (الثلاثاء)، كانوا أعضاء في جناحها المسلح.وأفاد سكان بأن مجموعات من المستوطنين اليهود اقتحمت الليلة الماضية قرية فلسطينية قرب نابلس ودمرت ممتلكات، لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات.ونفذت القوات الإسرائيلية مداهمات متكررة في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول الماضي، واعتقلت آلاف المشتبه بهم، وكثيراً ما اشتبكت مع مقاتلين مسلحين من الفصائل المسلحة، ومنها «حماس» و«فتح» و«الجهاد». (الشرق الأوسط)