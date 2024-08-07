بعد أحداث العنف التي شهدتها بريطانيا... دور روسي محتمل في تضليل العالم

عاد الحديث عن دور روسي محتمل في نشر المعلومات المضللة بعد أحداث العنف التي شهدتها بريطانيا، مؤخرا، والتي غذتها معلومات غير صحيحة عن حادث طعن في شمال إنكلترا.

Advertisement



ولطالما أثارت جهات محسوبة على النظام الروسي شبهات بسعيها لتهديد الديمقراطيات الغربية وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار في مجتمعاتها، من خلال نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة تقييما استخباراتيا أرسلته إلى أكثر من 100 دولة، يفيد بأن موسكو تستخدم الجواسيس ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة لتقويض الثقة العامة في نزاهة الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.



وقال التقييم: "تشير معلوماتنا إلى أن كبار المسؤولين الحكوميين الروس، بما في ذلك الكرملين، يرون قيمة في هذا النوع من عمليات التأثير ويعتبرونها فعالة".



ونقلت رويترز قبل أسابيع عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن روسيا تشجعت على تكثيف عمليات التأثير على الانتخابات الأميركية بسبب نجاحها في تضخيم المعلومات المضللة بشأن الانتخابات في عام 2020 وجائحة كوفيد-19.



وقال المسؤول "النجاح يولد المزيد، ونحن بالتأكيد نرى الانتخابات الأميركية محفزا".



وقالت وزارة العدل الأميركية إنها عرقلت خطة روسية مدعومة من الكرملين تهدف إلى نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتهدف الخطة إلى بث الفتنة في الولايات المتحدة وتعزيز أهداف الحكومة الروسية، بما في ذلك نشر معلومات مضللة عن حربها مع أوكرانيا. واستخدم القائمون على تنفيذ الخطة صفحات لشخصيات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأطلقت روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 شباط 2022 سيلا من المعلومات الكاذبة والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سير العمليات العسكرية.



وتجددت المخاوف، الأسبوع الماضي، خلال الاحتجاجات العنيفة في بريطانيا، حيث وجه ناشطون ومراقبون وسياسيون أصابع الاتهام إلى روسيا بتدبير حملة تضليل واسعة كانت وراء إطلاق معلومة مغلوطة على موقع إلكتروني غامض، ما أدى إلى أعمال شغب واسعة النطاق.



وشهدت مدن وبلدات بريطانية أعمال عنف، لم تشهدها البلاد منذ سنوات عدة، بعد عملية طعن ثلاث فتيات في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا.



واستغلت جماعات معادية للمهاجرين والمسلمين هذه الواقعة بعد انتشار معلومات مضللة عبر الإنترنت أن الجاني طالب لجوء، وتضخيمها من جانب شخصيات يمينية بارزة، لإشاعة الفوضى في المدن والبلدات.



ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن وزير الأمن السابق، ستيفن ماكبارتلاند، إن روسيا قد تكون وراء حملة تضليل على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى "المشاهد المروعة في ساوثبورت، حيث قام المتظاهرون بأعمال شغب".



وقالت مصادر في وزارة الداخلية للصحيفة إن تحقيقا يجري بشأن أصل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي غذت الاضطرابات.



وأشارت مصادر أمنية للصحيفة إلى أن الصين وروسيا لديهما فرق وشبكات كبيرة تعمل على حملات التضليل التي تغذي الانقسام الاجتماعي والعنف في المملكة المتحدة والديمقراطيات الغربية الأخرى.



ورجحت صحيفة التليغرف البريطانية أن وراء الحملة الأخيرة منفذ إخباري غامض مرتبط بروسيا يسمى Channel3 Now.



جيف والتون، استاذ المعلومات والاتصالات في جامعة مانشستر متروبوليتان البريطانية، قال في مقابلة مع موقع "الحرة" إن هناك شكوكا قوية في أن لروسيا دورا في الأحداث الأخيرة، لكن لا يوجد تأكيد واضح.



ومع ذلك، فقد مارست روسيا دورا في نشر معلومات مضللة من قبل خلال الانتخابات العامة البريطانية وحرب أوكرانيا، وفق والتون.



والاضطرابات الأخيرة في المملكة المتحدة كانت بسبب بعض الجهات الفاعلة السيئة، في أقصى اليمين، الذين نشروا معلومات مضللة، وقاموا بالتنظيم عبر تيليغرام، وهذا التطبيق يثير شبهات بتدخل روسي، حسب والتون.



إريك نيسبيت، أستاذ الاتصال وتحليل السياسات في جامعة نورث وسترن الأميركية، قال لموقع "الحرة"، إن دولا مثل روسيا والصين وإيران تستخدم في الغالب أسلوب تضخيم المعلومات عندما يتعلق الأمر بالترويج للمعلومات الخاطئة أو المضللة في الدول الغربية.



وقال نيسبيت، وهو خبير في المعلومات المضللة والحملات الانتخابية، إن هذه المعلومات التي يتم تضخيمها غالبا ما يتم إنشاؤها في المجتمع المحلي سواء من أقصى اليمن أو أقصى اليسار وتستند إلى إيدولوجية حزبية.



وبدلا من خلق معلوماتهم الخاصة، تستفيد هذه الجهات من المصادر المحلية للمعلومات المضللة وتضخيمها.



ويعتقد أن هذه هي غالبا الاستراتيجية الأكثر فعالية التي تستخدمها الجهات الفاعلة الحكومية، سواء روسيا أو غيرها، من أجل تقويض الديمقراطية الغربية أو التأثير على الجماهير في هذه الدول.



وهذه الجهات تفعل ذلك عن طريق الروبوتات والحسابات المزيفة، ومن خلال مواقع إخبارية مزيفة تحاكي منافذ إخبارية حقيقية.



وقد يفعلون ذلك أيضا من خلال تضخيم نفس الروايات على حساباتهم الحكومية التي يسيطرون عليها، مثل المنافذ الإخبارية الروسية المعروفة التابعة للحكومة الروسية.



ويمكنهم أيضا استخدام "حسابات حليفة"، مثل مراكز الأبحاث أو المدونات أو أي مصادر تتوافق معها أو تتأثر بها.



لذلك، فهم لديهم قنوات مختلفة للقيام بذلك.



"والاستراتيجية العامة هي استغلال القضايا الاستقطابية".



كانت صحيفة التليغراف قد ذكرت أن الشائعة التي أطلقها Channel3 Now أدت إلى رواج نظرية المؤامرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت آلاف الحسابات المرتبطة بروسيا هذه الشائعة، وكررتها وسائل الإعلام الحكومية الروسية، التي استشهدت بـ Channel3 Now في تقاريرها.



وفي الوقت نفسه، تبنت شخصيات من أقصى اليمين هذه الأنباء، مثل تومي روبنسون، مؤسس رابطة الدفاع الإنكليزية المناهضة للهجرة، التي لعبت دورا رئيسيا في التحريض على أعمال الشغب في ساوثبورت وأماكن أخرى هذا الأسبوع، والمؤثر أندرو تيت، الذي حصدت منشوراته عن الشكاتي ملايين المشاهدات ومئات الآلاف من الإعجابات.





وهذا النوع من الحوادث، يقول نيسبيت، يمثل فرصة للاعبين حكوميين سيئين لتضخيم الأحداث من خلال قنواتهم المختلفة. (الحرة)