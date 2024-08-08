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عربي-دولي

كندا تعتزم سحب أبناء الدبلوماسيين من إسرائيل

Lebanon 24
08-08-2024 | 00:39
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ذكرت وكالة الصحافة الكندية أن الحكومة الكندية أعلنت أنها قررت سحب أبناء دبلوماسييها من إسرائيل، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، بحسب "رويترز".

وذكرت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان نقلته وكالة الصحافة الكندية أنها وافقت على نقل أبناء الدبلوماسيين والمسؤولين عنهم بشكل موقت إلى بلد ثالث آمن. وأوضحت أنه لا يوجد معالون يعيشون مع الدبلوماسيين المقيمين في رام الله في الضفة الغربية وبيروت.
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وذكرت الوزارة الكندية في البيان أن السفارتين في تل أبيب وبيروت والمكتب التمثيلي لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "تظل كلها تعمل بكامل طاقتها وتواصل تقديم الخدمات الأساسية للكنديين".
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