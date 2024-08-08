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عربي-دولي

الدفاع الجوي الروسي يسقط 7 صواريخ أوكرانية و6 طائرات مسيّرة في مقاطعة كورسك

Lebanon 24
08-08-2024 | 01:35
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أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسي، 7 صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الروسية، بحسب ما أفاد القائم بأعمال حاكم المقاطعة أليكسي سميرنوف فجر اليوم الخميس.
وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تلغرام"، "في أجواء مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي 7 صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية".
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كما أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء المقاطعة ذاتها.


يأتي هذا فيما أعلن رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف، الأربعاء، وقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية وتكبدها خسائر في عديدها بلغت 315 جنديا بينهم 100 قتيل.

 وأبلغ غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع رسمي، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولة الهجوم على محور كورسك بلغت 315 عسكريا بين قتيل وجريح.
وأضاف أن القوات الأوكرانية خسرت 54 مدرعة بينها 7 دبابات خلال محاولة الهجوم على مقاطعة كورسك.

وأكد غيراسيموف أنه سيتم الانتهاء من العملية بهزيمة القوات الأوكرانية والوصول إلى حدود الدولة. (سكاي نيوز)
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