30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضبط عصابة سوريين ومصريين في الكويت... متخصصة بتجارة الإقامات
Lebanon 24
08-08-2024
|
01:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، عن ضبط عصابة متخصصة بتجارة الإقامات تضم سوريين ومصريين.
وقالت إنه تم "ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية والمصرية متخصص في تجارة الإقامات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين الـ(350) و(1000) دينار كويتي (3264 دولار) للعامل الواحد".
Advertisement
وأشارت إلى أنه تم "ضبط كل من تورط في الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواء كفلائهم (الكويتيين) أو غيرهم".
وأوضحت أن العصابة مكونة "من 6 أشخاص تورطوا بالإتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات".
وتابعت أن العصابة قامت "بتسجيل وجلب عدد من العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع".
وأضافت أنها ستتصدى "لأي شكل من أشكال الإتجار في الإقامات أو مخالفة القانون"، وأكدت أنها "مستمرة في توجيه الضربات إلى تجار الإقامات".
ولفتت إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
Lebanon 24
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
03:17 | 2024-08-07
07/08/2024 03:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
Lebanon 24
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
06:42 | 2024-08-07
07/08/2024 06:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب.. إقرأوا ما أعلنته الإعلاميّة ماغي فرح
Lebanon 24
عن الحرب.. إقرأوا ما أعلنته الإعلاميّة ماغي فرح
12:54 | 2024-08-07
07/08/2024 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى
Lebanon 24
جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى
05:43 | 2024-08-07
07/08/2024 05:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"خدعة" من تل أبيب طالت لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفها!
Lebanon 24
"خدعة" من تل أبيب طالت لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفها!
13:00 | 2024-08-07
07/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:02 | 2024-08-08
إسرائيل في ذروة استنفارها.. وزارة الخارجية تحذر دبلوماسييها وسلاح الجو يتأهب
02:43 | 2024-08-08
بعد فيديو اعتداء جنود جنسيا على معتقلين فلسطينيين.. أميركا تدعو للتحقيق
02:21 | 2024-08-08
الموفد الصيني: الأزمة الأوكرانية معقدة ولا يمكن حلها خلال ساعة واحدة
02:15 | 2024-08-08
ضربت الطاولة.. بيلوسي تُهدد ترامب: لن يطأ البيت الأبيض مجددا
01:35 | 2024-08-08
الدفاع الجوي الروسي يسقط 7 صواريخ أوكرانية و6 طائرات مسيّرة في مقاطعة كورسك
01:27 | 2024-08-08
أوكرانيا تدعو المكسيك لاعتقال بوتين بحال حضوره تنصيب الرئيسة الجديدة
فيديو
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
08/08/2024 10:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
08/08/2024 10:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
08/08/2024 10:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24