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عربي-دولي

ضبط عصابة سوريين ومصريين في الكويت... متخصصة بتجارة الإقامات

Lebanon 24
08-08-2024 | 01:38
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، عن ضبط عصابة متخصصة بتجارة الإقامات تضم سوريين ومصريين.

وقالت إنه تم "ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية والمصرية متخصص في تجارة الإقامات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين الـ(350) و(1000) دينار كويتي (3264 دولار) للعامل الواحد".
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وأشارت إلى أنه تم "ضبط كل من تورط في الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواء كفلائهم (الكويتيين) أو غيرهم".

وأوضحت أن العصابة مكونة "من 6 أشخاص تورطوا بالإتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات".

وتابعت أن العصابة قامت "بتسجيل وجلب عدد من العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع".


وأضافت أنها ستتصدى "لأي شكل من أشكال الإتجار في الإقامات أو مخالفة القانون"، وأكدت أنها "مستمرة في توجيه الضربات إلى تجار الإقامات".

ولفتت إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص". (الحرة)
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