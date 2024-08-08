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عربي-دولي

على الحدود الروسيّة - الأوكرانيّة... إصابة مراسل حربي بارز بهجوم مسيّرة (صورة)

Lebanon 24
08-08-2024 | 05:21
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أُصيب المراسل العسكري الروسي يفغيني بودوبني بجروح خطيرة بعدما هاجمت مسيّرة أوكرانية سيارته في منطقة حدودية مع أوكرانيا في مقاطعة كورسك الروسية.

ونقلت "شركة البث الإذاعي والتلفزيوني الحكومية لعموم روسيا" التي يعمل لها بودوبني، عن طبيب أن حالة المراسل "خطيرة".
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ولم يصب طاقم التصوير المرافق لبودوبني بأذى. (روسيا اليوم)
 
إصابة مراسل حربي روسي بارز بهجوم مسيرة أوكرانية في كورسك
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