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روسيا: أوكرانيا خسرت طائرة حربية و80 مسيّرة خلال يوم

Lebanon 24
08-08-2024 | 07:25
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة حربية و80 طائرة مسيّرة أوكرانية في يوم، فيما بلغت خسائر أوكرانيا البشرية نحو 2110 جنود خلال آخر 24 ساعة.

كما أعلنت الدفاع الروسية لأول مرة عن تدمير ناقلة جند مدرعة بريطانية الصنع من طراز Spartan، وذلك على يدّ جنود مجموعة قوات "الوسط" في دونيتسك. (روسيا اليوم)
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