مواطن من كوريا الشمالية يهرب إلى "الجنوب"!

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن أحد مواطني كوريا الشمالية فرّ إلى الجنوب عبر المياه المحايدة في الجزء الغربي من الحدود بين البلدين، معبراً عن نيته الإقامة في الجنوب.



وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلاً عن مصادر عسكرية لم تكشفها، إن الشخص المجهول عبر المنطقة المحايدة لمصب النهر حيث يلتقي نهر الهان بالبحر الأصفر، وألقت القوات الكورية الجنوبية القبض عليه في جزيرة جيودونغ الحدودية الجنوبية. (العربية)

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