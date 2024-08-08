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باقري: اغتيال هنية "خطأ استراتيجي" سيكون "مكلفاً" لإسرائيل

Lebanon 24
08-08-2024 | 08:37
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أكد القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية، علي باقري، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران "خطأ استراتيجي" سيكون "مكلفاً" لإسرائيل.

وقال باقري في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، الخميس، إن "اغتيال هنية في طهران كان خطأ استراتيجياً سيتبعه ثمن باهظ جداً".
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وشدّد باقري على "حقّ إيران الذاتي" في "الدفاع المشروع الذات". وتابع أن الردّ "سيكون مكلفاً"، لكنه "سيكون لصالح الأمن والاستقرار وبالتالي لصالح كافة الدول في المنطقة".
 
وردّاً على سؤال عن ماهية الردّ، قال "المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الايرانية هم الذين يقررون كيفية الردّ وفق مصالح الجمهورية".

واتهم الوزير الإيراني إسرائيل بأنها "تريد تصدير التوتر والحرب والأزمة من غزة إلى سائر المنطقة"، مؤكداً في الوقت نفسه على أنها غير قادرة على شنّ حرب ضد بلاده.
 
وأوضح باقري أن المسؤولين الإسرائيليين "ليسوا في موقع يمكّنهم من أن يشنوا حرباً ضد الجمهورية الإسلامية.. لا يملكون هذه القوة للقيام بذلك". (العربية) 
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