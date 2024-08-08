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عربي-دولي

طبيب قتل مريضات مسنات... وأحرق منازلهن!

Lebanon 24
08-08-2024 | 09:49
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أعلنت الشرطة والنيابة العامة في برلين، أن طبيباً يُشتبه في أنّه قتل 4 من مريضاته ثم أضرم النار في شققهنّ في العاصمة الألمانية، وُضع قيد التوقيف الاحتياطي.

وأفادت معلومات أن الطبيب البالغ من العمر 39 عاماً، المسؤول عن الرعاية التلطيفية لحساب إحدى خدمات الرعاية المنزلية، أشعل النار في منازل الضحايا لإخفاء الأدلة، فيما لم يُعرف بعد كيف قتل ضحاياه.
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وأشارت المعلومات إلى أن هذه الأفعال ارتُكبت في الفترة ما بين 11 حزيران و24 تموز، وذهب ضحيتها 4 نساء تتراوح أعمارهن بين 72 و94 عاماً. (العربية)

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