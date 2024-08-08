طبيب قتل مريضات مسنات... وأحرق منازلهن!

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أعلنت الشرطة والنيابة العامة في برلين، أن طبيباً يُشتبه في أنّه قتل 4 من مريضاته ثم أضرم النار في شققهنّ في العاصمة الألمانية، وُضع قيد التوقيف الاحتياطي.وأفادت معلومات أن الطبيب البالغ من العمر 39 عاماً، المسؤول عن الرعاية التلطيفية لحساب إحدى خدمات الرعاية المنزلية، أشعل النار في منازل الضحايا لإخفاء الأدلة، فيما لم يُعرف بعد كيف قتل ضحاياه.وأشارت المعلومات إلى أن هذه الأفعال ارتُكبت في الفترة ما بين 11 حزيران و24 تموز، وذهب ضحيتها 4 نساء تتراوح أعمارهن بين 72 و94 عاماً. (العربية)