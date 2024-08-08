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غالانت: يتعيّن علينا أن نستمرّ في أسلوب حياة طبيعي قدر الإمكان

Lebanon 24
08-08-2024 | 10:21
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "في تقييمي للوضع في قيادة الجبهة الداخلية، أكدت أن صمود الجمهور هو ما يسمح لنا باتخاذ القرارات العملياتية الصحيحة".


وأضاف غالانت في تغريدة على موقع "إكس": "وفي مواجهة محاولات العدوّ لزرع الخوف على الجبهة الداخلية، يتعين علينا أن نستمر في أسلوب حياة طبيعي قدر الإمكان فنحن نعمل على مدار الساعة لإعطاء الجمهور التحذير المناسب في الوقت الحقيقي". (روسيا اليوم)
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