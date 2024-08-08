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عربي-دولي

"القسام" تستولي على مسيرتين للاحتلال شرقي رفح وغربها

Lebanon 24
08-08-2024 | 13:30
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد توثق استيلاء مقاتليها على مسيرتين إسرائيليتين في رفح جنوب قطاع غزة.
وأشارت في بيان لكتائب إلى أنه تم الاستيلاء على المسيرة الأولى من طراز "سكاي لارك" شرق مدينة رفح.
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أما المسيرة الثانية فهي من طراز "وبمبردير" وتم الاستيلاء عليها غرب مدينة.
وشنت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الخميس، غارتين على المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. (الوكالة الوطنية)
 
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