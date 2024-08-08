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عربي-دولي

"الخارجية" الأميركية: ليس من مصلحة إيران اتخاذ أي خطوة تصعيدية

Lebanon 24
08-08-2024 | 13:32
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قالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم في بيان، انه "ليس من مصلحة إيران ولا المنطقة اتخاذ أي خطوة تصعيدية".


وأضافت: "من المهم أن تتواصل النرويج مع إسرائيل ومع السلطة الفلسطينية ونرجو أن يواصلوا هذا الدور".
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