بقذائف "ار.بي.جي".. الحوثيون يستهدفون سفينة جديدة

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 45 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا اليمني.وقال الهيئة إن قبطانا أبلغ عن هجوم بقذيفة "آر. بي. جي" انفجرت على مقربة من سفينته. وقد أُطلقت القذيفة من زورقين صغيرين كان على متن كل منهما 4 أشخاص.وأضافت الهيئة البحرية البريطانية أن السفينة أبلغت أنها سليمة وأن طاقمها بخير وأنها تتجه إلى ميناء الرسو التالي. (العربية)