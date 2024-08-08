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عربي-دولي

رئيسة وزراء إيطاليا تدعو إيران على تجنب التصعيد في الشرق الأوسط

Lebanon 24
08-08-2024 | 14:25
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دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى تجنب تصعيد التوتر في المنطقة وفتح طريق الحوار من جديد.
وقال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان، إن ميلوني واصلت اتصالاتها بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وهاتفت اليوم الرئيس الإيراني بزشكيان.
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وأكدت ميلوني ضرورة تجنب توسيع النزاع الجاري في غزة والوضع في لبنان، داعية إيران إلى منع تصعيد التوتر بشكل أكبر، وإعادة فتح طريق الحوار.
وجددت التزام إيطاليا الدائم بدعم السلام والاستقرار في المنطقة من خلال تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين.
(الاناضول)
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