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عربي-دولي

ترامب: قريبون جدا من حرب عالمية ثالثة

Lebanon 24
08-08-2024 | 15:35
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حذر الرئيس الأميركي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الخميس، من أن العالم بات قريبا من حرب عالمية جديدة خلال مؤتمر انتخابي من مقر إقامته الفخم في مارالاغو بولاية فلوريدا، مقترحا إجراء ثلات مناظرات مع منافسته  الديموقراطية كامالا هاريس.
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وقال ترامب في المؤتمر الصحفي "نحن قريبون جدا من حرب عالمية".
واقترح ترامب إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع هاريس خلال سبتمبر المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل.
وقال ترامب إنه وافق على إجراء مناظرات على "فوكس نيوز" و "إن بي سي"، و"آي بي سي" أيام 4 و10 و25 من الشهر المقبل.
وحذر ترامب أن الولايات المتحدة باتت قريبة من الكساد الاقتصادي، متعهدا بـ"انتقال سلمي" للسلطة في حال كانت الانتخابات الأميركية "نزيهة"، وذلك بعد تشكيك الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن بإقرار المرشح الجمهوري بخسارته في حال حصولها.
وقال ترامب سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة مثلما حدث في المرة الماضية وآمل فقط أن تكون الانتخابات نزيهة، رغم قيام مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول بعد خسارته أمام بايدن.
(الحرة)
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