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عربي-دولي

بعد استلامه القيادة.. ما هي مطالب السنوار؟

Lebanon 24
08-08-2024 | 16:04
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أفادت صحيفة "The National" بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار طالب بانسحاب إسرائيلي تام من قطاع غزة وإطلاق سراح شخصيات فلسطينية بارزة.
 
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن السنوار أجرى اتصالات مع وسطاء مصريين لنقل رسالته الحازمة التي طالب فيها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين البارزين كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب.
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كما أبلغ المصريين أنه يعارض "بشدة" إدارة السلطة الفلسطينية لغزة بعد الحرب.

وأعرب السنوار أيضا عن رفضه لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الحرب للحفاظ على الأمن حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال أحد المصادر: "بالنسبة ليحيى السنوار، فإن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين على رأس أولوياته". (روسيا اليوم)

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