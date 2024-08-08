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إقتصاد

صحيفة تكشف.. هكذا ستُعاقب واشنطن طهران إذا ضربت إسرائيل!

Lebanon 24
08-08-2024 | 16:23
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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، بأن واشنطن حذرت إيران من أن حكومتها واقتصادها سيواجهان "ضربة مدمرة" في حال شنت طهران هجوما على إسرائيل.
 
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله، إن "الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة إلى إيران بأن خطر التصعيد الكبير سيكون عاليا جدا في حال نفذت هجوما انتقاميا ملموسا ضد إسرائيل".
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وأضاف أن واشنطن حذرت طهران كذلك من أن "هناك خطرا كبيرا للعواقب على الاقتصاد الإيراني واستقرار حكومتها المنتخبة حديثا في حال قررت إيران السير في هذا الطريق".

وأشار المسؤول إلى أن تلك التحذيرات نقلت إلى إيران بشكل مباشر وعبر الوسطاء أيضا، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل. (روسيا اليوم)

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