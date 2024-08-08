Advertisement

عربي-دولي

هاريس وترامب وافقا على إجراء مناظرة في هذا الموعد

Lebanon 24
08-08-2024 | 16:40
A-
A+

Doc-P-1232027-638587567844021809.jpg
Doc-P-1232027-638587567844021809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شبكة "إيه بي سي" الأميركية، الخميس، أن الديموقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري، دونالد ترامب، وافقا على المشاركة في مناظرة تلفزيونية، في 10 أيلول، قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في تشرين الثاني.
Advertisement
وأوردت القناة عبر منصة إكس "أكدت كل من نائبة الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب مشاركتهما في مناظرة عبر "إيه بي سي".
وتعهد ترامب، الخميس، بـ"انتقال سلمي" للسلطة، مُبدياً أمله بأن تكون الانتخابات الرئاسية الأميركية "نزيهة"، وذلك بعد تشكيك الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن بإقرار المرشح الجمهوري بخسارته في حال حصولها.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي "بالطبع سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة وهذا ما حصل في المرة الماضية"، وذلك رغم قيام مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول بعد خسارته أمام بايدن.
وأضاف "آمل فقط أن تكون الانتخابات نزيهة". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2024-08-08
18:00 | 2024-08-08
18:00 | 2024-08-08
16:43 | 2024-08-08
16:23 | 2024-08-08
16:04 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24