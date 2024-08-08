هاريس وترامب وافقا على إجراء مناظرة في هذا الموعد

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أعلنت شبكة "إيه بي سي" الأميركية، الخميس، أن الديموقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري، دونالد ترامب، وافقا على المشاركة في مناظرة تلفزيونية، في 10 أيلول، قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في تشرين الثاني.وأوردت القناة عبر منصة إكس "أكدت كل من نائبة الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب مشاركتهما في مناظرة عبر "إيه بي سي".وتعهد ترامب، الخميس، بـ"انتقال سلمي" للسلطة، مُبدياً أمله بأن تكون الانتخابات الرئاسية الأميركية "نزيهة"، وذلك بعد تشكيك الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن بإقرار المرشح الجمهوري بخسارته في حال حصولها.وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي "بالطبع سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة وهذا ما حصل في المرة الماضية"، وذلك رغم قيام مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول بعد خسارته أمام بايدن.وأضاف "آمل فقط أن تكون الانتخابات نزيهة". (الحرة)