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عربي-دولي

عدوان إسرئيلي على سوريا نُفّذ من الأجواء اللبنانية

Lebanon 24
08-08-2024 | 16:43
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أكّدت "سانا" إصابة أربعة عسكريين سوريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في المنطقة الوسطى، مساء اليوم، الخميس.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه "حوالي الساعة الثامنة و55 دقيقة من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى".
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وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى "إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية". (سانا)
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