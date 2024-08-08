هاريس توسّع تقدمها على ترامب بخمس نقاط

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أظهر استطلاع أجرته إبسوس ونُشر، يوم الخميس، أن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كاملا هاريس تتفوق على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 42 بالمئة مقابل 37 بالمئة.ووسعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في 22 و23 تموز وأظهر تفوقها بنسبة 37 بالمئة مقابل 34 بالمئة لصالح ترامب.وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 2045 أميركيا ممن لهم حق التصويت على مستوى البلاد وأجري في الفترة من الثاني إلى السابع من آب أن أربعة بالمئة من المشاركين أيدوا المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور مقارنة بعشرة بالمئة في تموز.