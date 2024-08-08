Advertisement

عربي-دولي

هاريس توسّع تقدمها على ترامب بخمس نقاط

Lebanon 24
08-08-2024 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1232042-638587634677091118.jpg
Doc-P-1232042-638587634677091118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر استطلاع أجرته إبسوس ونُشر، يوم الخميس، أن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كاملا هاريس تتفوق على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 42 بالمئة مقابل 37 بالمئة.

Advertisement
ووسعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في 22 و23 تموز وأظهر تفوقها بنسبة 37 بالمئة مقابل 34 بالمئة لصالح ترامب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 2045 أميركيا ممن لهم حق التصويت على مستوى البلاد وأجري في الفترة من الثاني إلى السابع من آب أن أربعة بالمئة من المشاركين أيدوا المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور مقارنة بعشرة بالمئة في تموز.
وأجرت إبسوس استطلاع أغسطس بشكل مستقل عن رويترز.

ودخلت هاريس السباق الانتخابي في 21 تموز عندما انسحب الرئيس جو بايدن 81 عاماً ودعم ترشحها بعد أداء كارثي في مناظرة أمام ترامب في 27 تموز.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:16 | 2024-08-08
23:10 | 2024-08-08
23:06 | 2024-08-08
23:03 | 2024-08-08
20:07 | 2024-08-08
19:00 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24