إسرائيل توافق على استئناف محادثات الهدنة في 15 آب

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وافقت إسرائيل على استئناف المحادثات حول هدنة في قطاع غزة في 15 آب، بناء على طلب دول الوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس.قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستوفد مفاوضين للمشاركة في اجتماع في 15 آب لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.وذكر مكتب نتنياهو: "بناء على العرض المقدم من الولايات المتحدة والوسطاء سترسل إسرائيل في 15 آب وفداً من المفاوضين إلى المكان الذي سيتم تحديده لاحقاً من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري".