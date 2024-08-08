معارك ضارية من نتساريم إلى رفح.. عدّاد شهداء فلسطين يرتفع

شهد محور نتساؤين بالاضافة إلى فح معارك ضارية بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد 60 فلسطينيا.

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فاستشهد 4 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وذكر بيان إحصائي لآخر التطورات اليومية، نشره المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل أن فلسطينيا استشهد بقصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة ريان، شمالي قطاع غزة.وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية والشمالية من محافظة الشمال.وفي محافظة غزة، قال البيان إن 26 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة.وأوضح أن 5 شهداء في قصف منزل يعود لعائلة شلدان، وسط المدينة، و5 شهداء في قصف حي الزيتون، و16 شهيدا في قصف استهدف مدرستي الزهراء وعبد الفتاح حمود اللتين تؤويان نازحين.وفي المحافظة الوسطى، قال البيان إن 26 فلسطينيا استشهدوا في قصف بمناطق مختلفة، من بينهم 8 سقطوا باستهداف منزل يعود لعائلة أبو زيد في مخيم البريج.كما استشهد 15 فلسطينا بقصف على مربع سكني في ذات المخيم، و3 آخرون باستهداف مجموعة مواطنين شمال مخيم النصيرات، بحسب البيان.وأما في محافظة خان يونس، فاستشهد 7 فلسطينيين في غارتين منفصلتين. (الجزيرة)