حرب غزة أهلكت الإقتصاد الإسرائيلي.. أرقام قياسية تكشف المعاناة

مرة جديدة، ووسط الإنفاق الحكومي والعسكري، ترتفع أرقام عجز موازنة إسرائيل إلى مستوى قياسي جديد بلغت نسبته 8.1% من إجمالي الناتج المحلي.

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ومنذ بداية عام 2024 بلغ العجز المالي 72 مليار شيكل (19 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.وبلغ عجز الميزانية نحو 155 مليار شيكل (40.3 مليار دولار) خلال الأشهر الـ12 الماضية، مع إضافة 8.5 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار) في تموز الماضي وحده، وفق تقرير لوزارة المالية نقلت جانبا منه صحف إسرائيلية، بينها يديعوت أحرونوت وغلوبس.ويقارن العجز في تموز الماضي بالعجز البالغ 600 مليون شيكل (158.32 مليون دولار) في تموز 2023.وبلغ الإنفاق الحكومي حتى نهاية تموز منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل (92.88 مليار دولار)، بزيادة 32.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.بالمقابل، ارتفعت الإيرادات بنحو 3.1% فقط، إذ بلغت منذ بداية العام نحو 278 مليار شيكل (73.35 مليار دولار) مقارنة بـ269 مليار شيكل (71 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.وتتوقع وزارة المالية أن يرتفع العجز إلى ذروته بحلول يلول المقبل. (الجزيرة)