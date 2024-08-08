بعد موافقة إسرائيل على استئناف محادثات الهدنة.. بايدن لنتنياهو: لا عذر لتأجيل صفقة غزة

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أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يعد هناك أي عذر لتأجيل صفقة غزة، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أميركي.في السياق، وبعد بيان مصر وقطر وأميركا، طالبت عائلات المحتجزين في غزة، القيادات الإسرائيلية ونتنياهو بإتمام الاتفاق وإعادة المحتجزين.ووافقت إسرائيل على استئناف المحادثات حول هدنة في قطاع غزة في 15 آب، بناء على طلب دول الوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس.ميدانيا أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، أمس الخميس استشهاد 18 شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي طال مدرستين، في حين اتهمت إيران إسرائيل بالسعي إلى توسيع الحرب في الشرق الأوسط.وتستمر الجهود الدبلوماسية في كل الاتجاهات لتجنب تصعيد عسكري في المنطقة بعدما توعدت إيران بالرد على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في 31 تموز في طهران والذي حملت مسؤوليته لإسرائيل.(العربية)