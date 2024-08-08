إصابة سفينة تجارية بطائرة مسيّرة جنوب غرب مدينة الحديدة باليمن

ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن سفينة تجارية أصيبت بطائرة مسيرة على بعد نحو 58 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن.

وأضافت في مذكرة إرشادية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. (الشرق الأوسط)

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