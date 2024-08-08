ويلات السودان.. حرب ومجاعة ورعاية طبية مفقودة!

في أعقاب الحرب، يرزح أهالي السودان تحت أزمة الرعاية الطبية المعدومة، وسط مجاعة تفتك بالآلاف.

في السياق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن ثلثي الشعب السوداني غير قادرين على طلب الرعاية الطبية بسبب الصراع المستمر، مجددًا النداء إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمجلس الأمن الدولي للمساعدة في إيجاد حل سلمي ودائم لشعب السودان.

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بالتوازي، تم تعليق غالبية عمليات الإغاثة بسبب العنف الذي خلّف ما وصفته الأمم المتحدة بـ"واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة". (الجزيرة)