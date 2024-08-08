ترامب يسخر من هاريس: أسوأ من بايدن وسلبت منه الرئاسة

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أعلن دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة أمس الخميس، انه وافق على إجراء 3 مناظرات في أيلول المقبل وينتظر رد حملة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، متهما إياها بأنها "أسوأ من بايدن الذي سلبت منه الرئاسة".وقال ترامب في مؤتمر صحفي في منتجعه في فلوريدا "اتفقنا مع (شبكة) فوكس على الرابع من أيلول، ومع (شبكة) إن.بي.سي... على العاشر من أيلول، ومع (شبكة) إيه.بي.سي على الخامس والعشرين منه".وأضاف ترامب "أتمنى أن توافق".وأردف ترامب يقول: "أعتقد أنه من المهم للغاية إجراء المناظرات. أتطلع إلى المناظرات لأنني أعتقد أنه يتعين علينا تصحيح الأمور".وسخر ترامب أيضا من قدرات وذكاء هاريس، وشدد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، على أن المناظرة الموعودة مع منافسته اللدود في الرابع من أيلول المقبل مهمة جدا.كما اعتبر أن تلك المناظرة ستفضح هاريس تماماً كما فضحت الرئيس الحالي جو بايدن، في إشارة إلى المناظرة الأخيرة التي عقدت بين الرجلين الشهر الماضي، ودفعت نتائجها الكارثية بايدن للعزوف عن الترشح ودعم نائبته لخوض السباق.إلى ذلك وصف سجل كامالا بالسيئ، واعتبر أن نائبها تيم والز نسخة أكثر ذكاء منها، معرباً عن فرحته باختيارها له. وقال:"كانت سيئة للغاية لدرجة أن الديمقراطيين أرادوا إزاحتها قبل 5 أسابيع بعد تشكيكهم بإمكانية نجاحها في الانتخابات".ووجد استطلاع جديد لشبكة سي إن بي سي، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يحتل تقدمًا كبيرًا بين الناخبين بشأن القضايا الاقتصادية الرئيسية، كما وجد الاستطلاع أن ترمب متقدم على نائبة الرئيس كامالا هاريس بفارق نقطتين في السباق المباشر للبيت الأبيض وفقا CNBC All-America Economic.وبعد استبدال الرئيس جو بايدن بهاريس، ومحاولة اغتيال ترامب والمؤتمر الجمهوري، فإن تقدم ترامب بنسبة 48% -46% يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع ولم يتغير عن تقدم ترامب بنسبة 45% -43% ضد بايدن في استطلاع في يوليو.وفي حين أن المنافسة المباشرة لا تزال كما هي، كانت هناك تغييرات دراماتيكية، ولكنها تعويضية تحت السطح لكلا الجانبين والتي أبقت السباق متساويًا.(العربية)