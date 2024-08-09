على الحدود مع لبنان.. آلية تنقلب بجنود إسرائيليين

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انقلبت مركبة عسكرية تابعة للجيش قرب بلدة المطلة شمال إسرائيل ما أدى إلى إصابة 10 جنود بجروح.ولم تذكر الإذاعة الإسرائيلية حالة الجنود، أو أي تفاصيل إضافية عن الحادث.من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، إصابة ضابط من لواء ناحال بجروح خطرة خلال معارك وقعت أمس في جنوب قطاع غزة.وبذلك سجّل الجيش الإسرائيلي 4284 إصابة في صفوفه منذ بداية الحرب، بينهم أكثر من 639 في حالة صعبة. (روسيا اليوم)