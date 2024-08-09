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عربي-دولي

بفرص عمل ورواتب مغرية.. إيران تجنّد إسرائيليين للتجسس

Lebanon 24
09-08-2024 | 00:48
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أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أن عملاء المخابرات الإيرانية يقومون بتجنيد مواطنين إسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ مهام يمكن أن تضر بأمن إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على منشورات في مجموعات وقنوات في برنامجي ماسنجر والتيلغرام تعرض فرص عمل "مثيرة للانتباه وتجذب الاهتمام وتعد بأجور عالية لقاء ذلك"، حسب جيروزاليم بوست.
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وتؤكد الصحيفة، أن أعدادا كبيرة من الإسرائيليين الذين تلقوا مثل هذه العروض والرسائل، امتنعوا عن الرد عليها وأبلغوا السلطات المختصة عنها.

ونوه جهاز "الشاباك"، بأنه يواصل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، "تحديد الأنشطة الإيرانية في إسرائيل، بما في ذلك محاولات القيام بعمليات تهدف إلى تقويض اللحمة الوطنية ونشر الإحباط وتعميق الانقسامات في المجتمع". (روسيا اليوم)


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