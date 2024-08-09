بنغلاديش.. نجل الشيخة حسينة يكشف مكان إقامتها

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قال سجيب واجد جوي، نجل رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة، إن والدته لن تطلب اللجوء إلى بلدان أخرى، وستعود إلى وطنها عندما تقرر الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات في البلاد.وشدد على عدم وجود أي خطط لدى والدته، لطلب اللجوء السياسي في أية دولة. ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا، عن نجل الشيخة حسينة قوله: "إنها موجودة حاليا في الهند وستعود إلى بنغلاديش بمجرد أن تقرر الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات في البلاد".وأعرب عن شكره لرئيس وزراء الهند الهندي ناريندرا مودي، "لإنقاذه حياة والدته خلال فترة قصيرة جدا".(روسيا اليوم)