8 شهداء في غارات اسرائيلية استهدفت مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا

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استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم، في غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة، واستهدفت على وجه الخصوص، مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا، الى جانب مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر صحية أن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة مطر غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.كما استشهد مواطنان جراء غارة مماثلة للاحتلال استهدفت منازل بمخيم المغازي وسط القطاع.وذكرت مصادر محلية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في بلوك 4 بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 وسقوط عدد من الجرحى، بينما استشهد وأصيب عدد آخر جراء استهداف خيمة نازحين في منطقة الشوافين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.وواصل الجيش الإسرائيلي قصف المنازل وتفجيرها ونسف المربعات السكنية في محافظة رفح، حيث تم نسف عدة منازل غربي المدينة.وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 39699 شهيدا، و91722 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (سكاي نيوز)