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عربي-دولي

واشنطن دانت إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لممثلين للنروج

Lebanon 24
09-08-2024 | 01:45
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انتقدت الولايات المتحدة، الخميس، القرار الإسرائيلي بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج الذين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية، واصفة إياه بأنه "غير مفيد".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن النرويج لديها تاريخ طويل في "لعب دور بناء" في التعامل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
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وأوضح ميلر: "لا نعتقد أن الخطوات الرامية إلى منع النرويج من لعب دورها في التعامل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية مفيدة، خاصة إذا نظرنا إلى دورها بالتوسط في اتفاقات أوسلو، وكذلك دورها هذا العام فقط، في المساعدة بتسهيل إطلاق عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية".
وشدد على أن "النرويج لعبت منذ فترة طويلة دورا مهما، ونرى أنه من المهم أن تستمر في القدرة على لعب هذا الدور في الحوار مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل". (الأناضول)

 
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