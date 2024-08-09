قرقاش: سياسة تأجيل قيام الدولة الفلسطينية "فشلت"

Advertisement

دعا أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إلى الاعتراف بفشل سياسة "تأجيل قيام الدولة الفلسطينية"، مشددا على أولوية الوقف الفوري للحرب.وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "لا يمكن لأي صوت عاقل إلا تأكيد أولوية الوقف الفوري للحرب في غزة وإنهاء دوامة العنف والتصعيد الإقليمي ومنطق العدوان والرد مع الاعتراف بفشل سياسة احتواء وتأجيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".وشدد قرقاش، على أنه "لا بديل عن مسار حقيقي يضمن للشعب الفلسطيني تقرير مصيره ويكسر حلقة عدم الاستقرار بالمنطقة".(روسيا اليوم)