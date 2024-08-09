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عربي-دولي

موسكو تدمر أكثر من 100 طائرة مسيّرة و7 زوارق أوكرانية

Lebanon 24
09-08-2024 | 02:08
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 7 زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية، في البحر الأسود.

وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 75 طائرة دون طيار".
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وتابع بيان وزارة الدفاع: "بالإضافة إلى ذلك، دمرت الأسلحة النارية في البحر الأسود 7 زوارق مسيرة كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".

وفي مقاطعة بيلغورود الروسية، أعلن حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي الروسي اعترض وأسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات.

وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق تلغرام: "تعرضت مقاطعة بيلغورود لهجوم واسع النطاق من قبل القوات الأوكرانية، باستخدام الطائرات المسيرة، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 29 مسيرة"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضاف غلادكوف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، بحسب التقارير الأولية.
يأتي هذا فيما تعرضت منطقة ليبيتسك الروسيّة لهجوم أوكراني "ضخم" بطائرات مسيرة، ليل الخميس الجمعة، ما ألحق أضرارا بمحطّة كهربائيّة، حسبما أعلن حاكم المنطقة.

وأضاف في رسالة لاحقة أنّ "بنية تحتيّة للطاقة تضرّرت"، ما أدّى إلى انقطاعات في التيّار الكهربائي، مشيرا إلى أنّ الكهرباء عادت في وقت لاحق إلى معظم المنازل التي تأثّرت.

وأعلن الحاكم حال الطوارئ في بلديّة ليبيتسك وأمر بإخلاء 4 قرى محيطة "لضمان سلامة السكّان"، وهو إجراء يطال 416 أسرة، وفقا لفرانس برس.

واشتعلت النيران في قاعدة جوية عسكرية في منطقة ليبيتسك الروسية، على بُعد حوالى 300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، في منطقة تعرضت ليلا لهجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية، حسبما ذكرت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان الرسميتان.  (سكاي نيوز)


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