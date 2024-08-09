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مرة جديدة.. إسرائيل تعلن بدء عملية عسكرية في خان يونس

Lebanon 24
09-08-2024 | 03:16
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بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية "هجومية" في مدينة خان يونس في قطاع غزة.

ويأتي هذا الهجوم، بعد أقل من 24 ساعة على إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للمدنيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
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وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن الجيش الإسرائيلي عن إخلاء وعملية عسكرية في خان يونس، ففي 27 تموز الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان الأحياء الجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى "المنطقة الإنسانية" المستحدثة في المواصي.

وحينها، قال الجيش الإسرائيلي إن لديه "معلومات استخباراتية"، تفيد أن "حركة حماس تعمل في حدود المنطقة الإنسانية". (سكاي نيوز عربية)
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