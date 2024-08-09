ذوو أسرى إسرائيليين بغزة يطالبون نتنياهو بإنهاء الحرب

Advertisement

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإظهار القيادة في مفاوضات تبادل الأسرى المرتقبة الأسبوع المقبل.وقالت العائلات في منشور على منصة "إكس": "نيابة عن أهالي المختطفين، نشكر وندعم الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على التزامهم بإطلاق سراح المختطفين الـ115 الذين تم احتجازهم من قبل حماس لمدة 308 يوما".ودعت "حكومة إسرائيل ورئيسها إلى التحلي بالقيادة أيضا وتعزيز واستكمال آخر التفاصيل المفقودة لتنفيذ صفقة نتنياهو الخاصة بعودة كافة المختطفين – الأحياء لإعادة التأهيل والقتلى من أجل دفنهم بشكل لائق في بلادهم". (الاناضول)