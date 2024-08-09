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كوريا الجنوبية.. موجة حر تتسبب بنفوق أعداد هائلة من الحيوانات

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:05
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تسببت موجة الحر المستمرة هذا الصيف بكوريا الجنوبية بنفوق أعداد هائلة من رؤوس الماشية والدواجن والخنازير والأسماك المتواجدة في المزارع السمكية.
وقالت وزارة الداخلية اليوم، إنه من المقدر أن يبلغ عدد رؤوس الماشية التي نفقت بسبب موجة الحر في الفترة من 1 تموز إلى 8 أب، حوالي 509 آلاف بما في ذلك نحو 475 ألفا من الدواجن، وحوالي 34 ألف من الخنازير.
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ونفقت حوالي 467 ألف سمكة بما في ذلك السمك المفلطح في المزارع السمكية.
وتم الإبلاغ عن 88 حالة إصابة جديدة بأمراض البشر مرتبطة بالحرارة في يوم 7 أب، بدون حالة وفاة.
ووصل عدد حالات الإصابة بأمراض الحرارة من 20 مايو إلى 7 أب إلى 2,004 حالات، وهو مستوى مماثل مع العدد المقابل (2,005 حالات) في نفس الفترة من العام الماضي.
ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة المحسوسة الأعلى إلى حوالي 35 درجة مئوية في معظم مناطق البلاد لبعض الوقت، وتشهد بعض المناطق هطول الأمطار بغزارة بمقدار حوالي 20 ملم في الساعة مصحوبة بالبرق والرعد حتى يوم 10 أب.
وتنصح وزارة الداخلية المواطنين بتجنب الأنشطة الخارجية بين الساعة الثانية والساعة الخامسة بعد الظهر، والبحث عن أماكن باردة إذا شعروا بالدوار أو الغثيان أو الصداع.
(روسيا اليوم)
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