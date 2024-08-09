بوتين يصادق على قانون لطرد المهاجرين غير الشرعيين

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(روسيا اليوم)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا لنظام الهجرة الجديد يتضمن "طرد" المهاجرين غير الشرعيين من روسيا.وجاء في الوثيقة: "يطبق نظام الطرد على المواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية الموجودين في روسيا دون أسباب قانونية، وذلك لضمان مغادرتهم أو الحصول على وثائق قانونية للبقاء في روسيا".وينص القانون على فرض غرامة بين 15 ألفا و30 ألف روبل على المواطنين الأجانب المتواجدين بشكل غير شرعي على الأراضي الروسية.كما يفرض القانون غرامات على الكيانات القانونية المسؤولة عن تواجد المواطنين الأجانب بشكل غير شرعي.ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 10 أيام من نشره الرسمي.