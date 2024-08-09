Advertisement

عربي-دولي

ماسك "يهدد" مادورو بعد حجب منصة "إكس" في فنزويلا

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:55
A-
A+

Doc-P-1232223-638588012483220931.jpeg
Doc-P-1232223-638588012483220931.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توعد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك مازحا باستخدام الليزر الفضائي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ردا على حجب شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد.
وسأل أحد مستخدمي "إكس" ماسك عما إذا كان يقوم بإعداد أشعة ليزر فضائية للرد على قرار مادورو الذي أعلن الخميس أن شبكة "إكس" انتهكت التشريعات الفنزويلية عدة مرات، وبالتالي سيتم تعليق عملها في البلاد لمدة 10 أيام.
Advertisement
وكتب ماسك في إشارة إلى مادورو: "سنحرق شواربه من الفضاء!". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:31 | 2024-08-09
07:17 | 2024-08-09
07:08 | 2024-08-09
06:50 | 2024-08-09
06:39 | 2024-08-09
06:04 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24