ماسك "يهدد" مادورو بعد حجب منصة "إكس" في فنزويلا

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توعد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك مازحا باستخدام الليزر الفضائي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ردا على حجب شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد.وسأل أحد مستخدمي "إكس" ماسك عما إذا كان يقوم بإعداد أشعة ليزر فضائية للرد على قرار مادورو الذي أعلن الخميس أن شبكة "إكس" انتهكت التشريعات الفنزويلية عدة مرات، وبالتالي سيتم تعليق عملها في البلاد لمدة 10 أيام.وكتب ماسك في إشارة إلى مادورو: "سنحرق شواربه من الفضاء!". (روسيا اليوم)