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إيران تسلمت صواريخ مضادة للسفن لا يمكن رصدها

Lebanon 24
09-08-2024 | 05:57
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تسلمت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عدداً كبيراً من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن.

وأفادت وكالة تسنيم أن "الصواريخ الجديدة لبحرية الحرس الثوري تملك قدرات مثل رأس حربية شديدة الانفجار لا يمكن رصدها". (سكاي نيوز)
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